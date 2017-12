Mort de Johnny Hallyday : David Hallyday s’exprime pour la première fois depuis le décès de son père

C’est dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier que Johnny Hallyday est mort, des suites d’un cancer. Un terrible perte pour ses fans mais aussi et surtout pour ses proches. Quelques heures après l’annonce de ce décès, les deux aînés du chanteur, Laura Smet et David Hallyday réagissaient à cette annonce.

Ainsi, ils indiquaient, via communiqué :

Aujourd’hui nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense.

Et d’ajouter :

Merci du soutien que vous nous apportez et de vos messages, qui nous touchent et qui comptent énormément pour nous.

Depuis, le frère et la soeur se sont murés dans le silence. Plus unis que jamais, David Hallyday et Laura Smet ont rendu un dernier hommage à leur père le 11 décembre dernier, lors des funérailles de celui-ci à Saint-Barth.

“Donc merci, merci beaucoup…”

S’il avait préféré ne pas prendre la parole lors de l’hommage populaire rendu à son père, David Hallyday est finalement sorti de son silence. C’est à l’occasion de Noël qu’il a souhaité adresser un message à tous ceux qui l’ont soutenu ces dernières semaines. Ainsi, c’est via une vidéo publiée sur Facebook qu’il a confié :

Salut à tous, je profitais seulement de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année. Et surtout pour vous remercier de tous les messages que vous avez pu m’envoyer, ces trois dernières semaines… Vraiment, ça m’a fait vraiment chaud au cœur. Donc merci, merci beaucoup, du fond du cœur. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.

Un message émouvant qui a particulièrement touché les internautes.

