Mort de Grégory Lemarchal : Les confidences de son papa

Atteint de mucoviscidose, le chanteur s’éteignait à l’âge de 24 ans. Pourtant, en à peine quelques années, il avait réussi à rentrer, grâce à son talent, dans le cœur des Français.

Aujourd’hui, son père continue le combat commencé par le chanteur par le biais de l’association Grégory Lemarchal. Pierre Lemarchal s’est confié à nos confrères du Progrès sur son fils disparu trop tôt et sur sa fierté en tant que père :

Plus de 10 ans après sa mort, le chanteur est toujours présent dans les cœurs de ses fans, qui n’oublient pas sa voix, son sourire et sa joie de vivre malgré la maladie :

C’est diffi­cile pour nous de parler de ça mais il faut admettre que notre fils a laissé une trace impor­tante, en tant qu’ar­tiste et en tant qu’homme, dans la mémoire des gens. On s’en aperçoit tous les jours et ce constat nous permet de dire que Grégory aura incons­ciem­ment sorti la muco­vis­ci­dose de l’ombre de manière très impor­tante à travers sa voix tant appré­ciée et le combat qu’il menait paral­lè­le­ment.