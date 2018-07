Mort de François Corbier : son fils Wilfried Roux lui rend un tendre hommage…

Le dimanche 1er juillet, les français ont appris le décès de François Corbier, célèbre figure des émissions Récré A2 et Le Club de Dorothée. Une mort annoncée par son ancien producteur Jean-Luc Azoulay et son agent artistique Martial Benhamou, précisant que “les mots et son sourire” manqueront au public. A 73 ans, le chanteur et comédien laisse derrière lui des milliers de fans qui ont entonné des chansons enfantines comme Le Nez de Dorothée.

Un hommage vibrant

Depuis cette annonce, une vague de messages se multiplie venant d’amis, de célébrités ainsi que d’anonymes. C’est ainsi que Dorothée lui a rendu hommage sur les réseaux :

Notre poète nous a quitté. Il nous manquera énormément.

Elle s’est également confiée auprès de Gala.fr sur la mort de son ami.

Plus qu’un partenaire, j’ai perdu un véritable ami. Corbier restera à jamais ce poète qui savait aussi bien faire rire qu’émouvoir. Il me manquera énormément. Je pense à sa famille et à ses proches.

Lundi 2 juillet, au lendemain de la mort de son père, son fils Wilfried Roux a tenu à lui adresser un tendre message.

Ah mon p’tit père ! Qu’est-ce que tu m’auras fait marrer ! Aujourd’hui tu me fais sacrément pleurer… ce n’est pas la… Publiée par Wilfried Roux sur Lundi 2 juillet 2018

Ainsi, après les hommages viendra le temps des adieux et du recueillement. Les obsèques de François Corbier “auront lieu jeudi 5 juillet à 14h30 au cimetière de Serez”, selon le producteur Jean-Luc Azoulay précisant sur Twitter que “tous ses amis sont les bienvenus”.

Les obsèques de François Corbier auront lieu jeudi 05 Juillet à 14h30 au cimetière de Serez (27220). Tous ses amis sont les bienvenus. — JEAN LUC AZOULAY (@JLA777) July 2, 2018

écrit par Doriane