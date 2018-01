Mort de France Gall : M. Pokora raillé par les internautes !

Malgré le succès qu’il a pu rencontrer avec son album et sa tournée My Way, M. Pokora a lourdement été critiqué par de nombreux internautes pour ses reprises de Claude François. Si le chanteur s’accorde une pause dans sa carrière pour roucouler avec Christina Milian, les critiques à son sujet n’ont quant à elles pas pris de repos.