Mort de France Gall : Ses derniers jours dévoilés dans une biographie

Dès le début de cette biographie, Alain Wodrascka révèle que la chanteuse a voulu cacher la récidive de son cancer du sein.

C’est en février 2016, lors d’une admission en urgence à l’hôpital améri­cain de Neuilly qu’elle comprend que son corps lui joue à nouveau de mauvais tours.

Cette fois, la situa­tion est trop critique pour dire la vérité. On évoque une intolérance médi­ca­men­teuse.

Ecrit le biographe avant de préciser que l’on :

(…) tait le mal qui la ronge, épar­gnant aussi bien son public que les membres de la troupe de Résiste, auprès desquels, en tour­née, [France Gall] se montre toujours aussi déter­mi­née ; même si certains soirs, elle s’écroule d’épui­se­ment dans un coin de la coulisse.

Lors des obsèques de Johnny, France Gall « vit ses dernières semaines »

Cette situation durera de longs mois. France Gall cumule alors les allers-retours entre son domicile et l’hôpital, le plus discrètement possible. L’artiste se veut rare : elle ne fera que deux apparitions publiques. La première, en mars 2016, afin d’assister au vernis­sage de l’exposition Serge Gainsbourg à la mairie du IXeme arron­dis­se­ment de Paris. La seconde, au Lido, fin janvier 2017, pour la remise des Globes de cristal. Là, elle « lit péniblement, entre deux quintes de toux, un texte de remerciements qu’elle ne quitte pas du regard » après avoir reçu le prix de la meilleure comédie musicale.

Toute l’année 2017 ne sera qu’un terrible déclin, jusqu’à l’annonce de la mort de Johnny Hallyday qui était un ami. Mais malheureusement, France Gall ne peut pas assister aux obsèques.

France Gall n’as­siste pas aux obsèques de Johnny à la Made­leine, le 9 décembre. Et pour cause, elle vit ses dernières semaines. Désor­mais, son pronos­tic vital est engagé et seule sa kiné respi­ra­toire parvient à la soula­ger.

Apprend-on dans le livre.

Le 19 décembre dernier, France Gall est de nouveau admise à l’hôpital. Après de lourds soins, elle en sort, seulement pour quelques jours. En effet, le 29 décembre, elle retrouve son lit d’hôpital, pour ne jamais plus le quitter.

Elle rend son dernier souffle le dimanche 7 janvier au matin. En présence de son compa­gnon, le musi­cien et ingé­nieur du son Bruck Dawit, et de son fils Raphaël.

Depuis sa mort, les hommages se sont succédé. Véronique Sanson, quant à elle, a récemment mis les points sur les i concernant son silence.

