Mort de France Gall : David Hallyday lui rend un touchant hommage

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que David Hallyday, qui est toujours affecté par le décès de Johnny Hallyday, semblait également très touché par cette perte. Ainsi, en légende d’un cliché sur lequel on peut le voir au côté de la chanteuse, il a indiqué :

Quelle fin et début d’année difficile !! Je ne repenserai jamais assez à ces moments passés avec toi France , cette belle rencontre artistique !! Quelle belle personne tu as été,nos conversations sur la vie en général , sur la musique… Merci ! Mes condoléances à la famille , en vous souhaitant beaucoup de courage et beaucoup d’amour !!!