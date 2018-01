Mort de Dolores O’Riordan : son compagnon sort de son silence

La mort de Dolores O’Riordan ce lundi 15 janvier a été un grand choc pour toute la génération des Cranberries et des fans de l’intemporelle chanson Zombie. Au-delà de sa famille, il y en a un qui est particulièrement touché, c’est son compagnon Olé Koretsky.

Celui qui partageait depuis deux ans la vie de la célèbre chanteuse est également dans le monde de la musique. En effet, Olé Koretsky est un musicien new-yorkais. Ils se sont connus quand ils formaient le groupe Dark, elle comme chanteuse et Andy Rourke comme bassiste.

Un homme inconsolable

L’artiste n’a pas souhaité se prononcer immédiatement, il est resté dans l’ombre, peiné par la mort soudaine de celle qu’il aime. Une absence qu’il a du mal à supporter mais sur laquelle il a accepté de s’exprimer.

C’est avec un message qu’il a fait part de sa souffrance. Ainsi, il explique :

J’ai perdu mon amie, ma partenaire et l’amour de ma vie. Mon cœur est brisé et ne pourra jamais se réparer. Dolores est belle. Son art est beau. Sa famille est belle. L’énergie qu’elle continue de transmettre est indéniable. Je suis perdu. Elle me manque tellement. Je vais continuer d’errer sur cette planète encore un moment en sachant qu’il n’y a plus vraiment de place pour moi ici-bas.

Un message touchant où on sent le désarroi face à la perte de sa bien aimée. Une perte brutale et complètement inattendue alors qu’il y a encore deux semaines, Olé Koretsky avait publié sur son compte Instagram une photo du couple heureux et complice.

