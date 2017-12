Miss Univers : Iris Mittenaere a reçu une drôle de proposition

Célibataire depuis peu, Iris Mittenaere fait chavirer les coeurs. Ce n’est pas pour rien si la jolie brune a été sacrée en janvier 2017 Miss Univers. Un titre qui l’a propulsée sous les feux des projecteurs dans le monde entier… Depuis, la jolie Miss attire tous les regards. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait tourner bien des têtes…

En effet, c’est à l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs, que la charmante Iris Mittenaere a révélé avoir reçu une drôle de proposition après son sacre à Miss Univers. Ainsi, la belle confie :

Esther [son atta­chée de presse améri­caine, NDLR] m’a fait part de cette propo­si­tion en riant. Il avait envoyé les papiers, je n’avais plus qu’à signer ! On se serait rencon­trés le jour du mariage. Il voulait même faire un film de notre histoire. Comme si ça allait me convaincre de l’épou­ser…