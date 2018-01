C’est dimanche 14 janvier qu’avait lieu Miss Prestige National, l’élection parallèle créée par Geneviève de Fontenay en 2010. Au programme 25 candidates venant de toute la France et un jury composé de l’actrice de Rebecca Hampton, Julien Lepers et Marie Myriam. C’est au bout de 3 heures de show que Charlotte Depaepe, originaire de Lille, a été couronnée.

« On peut réussir malgré le handicap »

C’est à la Comédie de Saint-Étienne que la jeune femme de 23 ans a été élue Miss Prestige National. Étudiante en master de management, Charlotte Depaepe a su conquérir le public notamment lorsqu’elle a évoqué son handicap. En effet, malentendante de naissance, la jeune Miss a déclaré lors de son discours vouloir « mettre son expérience à profit pour montrer aux Français que malgré des difficultés, des différences, on peut réussir ». Des propos rapportés par nos confrères de France Bleu.

En plus de vouloir s’investir dans la lutte contre le harcèlement scolaire, la jolie blonde souhaite également personnellement devenir directrice d’un établissement médico-social. Couronnée avec un IMMENSE diadème serti de brillants (on espère qu’elle a le cou musclé), Charlotte Depaepe devra représenter le charme à la française pendant 1 an.

