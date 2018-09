Mike Horn prêt à remplacer Nicolas Hulot ? « Pourquoi pas »

Mardi 28 août dernier, Nicolas Hulot a créé la surprise en annonçant sa démission du poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. C’est sans prévenir qu’il a décidé de quitter sa fonction, révélant la nouvelle sur France Inter.

Je vais prendre, pour la première fois, la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l’illusion que ma présence au gouvernement signifie qu’on est à la hauteur sur [les enjeux écologiques]. Je prends la décision de quitter le gouvernement.