Mika et Brigitte Macron complices : La photo buzz !

Brigitte Macron ? Mika l’adore ! Le coach de The Voice a pu rencontrer la première Dame lors d’un dîner organisé à l’Elysée, vendredi 18 mai. En effet, Brigitte et Emmanuel Macron ont invité à leur table ce soir-là , plusieurs personnalités, dont le célèbre chanteur. Et visiblement, l’interprète de Grace Kelly est tombé sous le charme du couple présidentiel.

Ainsi, il a partagé sur Instagram un cliché sur lequel il prend la pose au côté du président de la République. En légende on peut lire :

Vendredi dernier j’ai eu l’honneur et surtout le plaisir de dîner avec le Président et son épouse Brigitte, ainsi que quelques amis communs. Une soirée chaleureuse et inoubliable.

Brigitte Macron, son coup de coeur !

Le chanteur a également immortalisé sa rencontre avec Brigitte Macron. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le duo semblait particulièrement complice. D’ailleurs, le coach The Voice et la première Dame affichaient tous deux de larges sourires.

En légende, Mika s’est contenté de publier… une multitude de coeurs ! C’est sûr, le chanteur a eu un vrai coup de coeur pour l’épouse d’Emmanuel Macron !

Ă©crit par Eliane Costa