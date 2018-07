Michelle Williams : la Destiny’s Child rentre en hôpital psychiatrique

Le soin mental des personnes dépressives est une cause à laquelle tient l’ex Destiny’s Child. Car Michelle Williams souffre du pendant chronique de cette affliction. Il n’est pas surprenant, par conséquent, que la chanteuse ait pendant plusieurs années, donné de la visibilité à cette maladie.

Si le titre de l’un de leurs plus grands tubes-Survivor– parlait déjà de résilience, il s’applique tout particulièrement à son interprète. En effet, en 2017, la Destiny’s Child faisait une bien brave révélation. Michelle Williams apprenait au monde que sa dépression remonte aussi loin que son adolescence.

Seulement, entre 13 et 15 ans, elle ne savait pas quels mots placer sur son état. Une condition qui la suivra bien après son arrivée dans le groupe (1999). Ainsi, elle reconnaîtra que durant les grandes heures de la mythique formation féminine, sa maladie la suivra.

Merci à The Talk d’être un lieu où l’on peut parler de dépression et de sensibilisation à la santé mentale en toute sécurité !

Disait le 18 octobre 2017, sur Twitter, Michelle Williams, après son passage dans le “talk show”.

Dans cet épisode de l’émission de CBS, la consoeur de Beyoncé et Kelly Rowland avait révélé, par ailleurs, avoir eu des pensées suicidaires.

Concluait-elle dans son tweet.

Un conseil judicieux qu’elle a désormais décidé de suivre.

Au moyen d’un texte dans lequel elle se met à nu avec courage, l’artiste, qui aura 38 ans dans trois jours, informe ainsi ses fans de sa décision.

Pendant des années, j’ai consacré ma vie à une plus grande sensibilisation au sujet de la santé mentale, à encourager les gens à reconnaitre quand il est temps (pour eux) de demander aide, soutien et accompagnement de la part de ceux qui se soucient et ont à coeur leur bien-être.

Écrit-elle d’abord.

Puis, la star rentre dans une approche plus personnelle :

Poursuit-elle.

Aujourd’hui, c’est fièrement, joyeusement et “sainement” que je me tiens là, telle cette personne qui continuera de toujours montrer la voie en étant un exemple, puisque sans relâche, je me bats pour l’amélioration (des conditions de vie et d’être) des ceux qui sont dans le besoin.