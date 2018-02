Michelle Obama revient sur le moment gênant où Melania Trump lui a offert un cadeau

La scène a beaucoup fait rire tant il était évident que l’ancienne première dame se trouvait dans l’embarras.

Invitée sur le plateau d’Ellen Degeneres, Michelle Obama est revenue sur ce moment qui a marqué les esprits.

Elle a ainsi révélé que dans la boîte de chez Tiffany se trouvait un « joli cadre. » Mais pourquoi a-t-elle été aussi surprise de recevoir un cadeau ?

C’est tout un protocole. C’est comme une visite d’État, alors on vous dit quoi faire et où se mettre. Mais on ne m’avait pas dit qu’il y aurait un cadeau. Donc je suis un peu gênée… Je suis censée en faire quoi ?

Ne sachant quoi faire avec l’objet en main, Michelle Obama était quelque peu décontenancée.

Tout le monde part et personne ne prend le cadeau et je me dis « On prend la photo maintenant ? » puis mon mari m’a sauvée en emportant le cadeau à l’intérieur.