Michel Sardou regrette sa mère Jackie Sardou : “Elle me cassait les co***”

Michel Sardou n’est bien évidemment plus à présenter. Il fait partie des chanteurs français les plus populaires de ces dernières années.

Très ému lors de son dernier concert à la Seine Musicale, l’artiste de 71 ans a fait ses adieux à son public le 12 avril dernier. Après 53 ans de succès, l’enfant de la balle a donc choisi de mettre un terme à sa carrière mais sa voix résonne toujours. Il s’est d’ailleurs encore fait entendre vendredi 8 juin dernier, évoquant sa mère disparue Jackie Sardou.

Née en 1919, Jackie Sardou faisait partie des dernières figures populaires du théâtre de boulevard, au même titre que Mistinguett ou Jacqueline Maillan. Connue pour sa verve et son franc-parler, la comédienne reste une célèbre figure de la scène française. Elle a tiré sa révérence le 2 avril 1998.

Son fils a évoqué sa relation avec sa mère dans le documentaire Famille, Je Vous Chante face à Mireille Dumas, diffusé ce 8 juin sur France 3. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’entre les deux, c’était plutôt l’amour vache :

Ça m’a touché énormément quand maman est partie. D’un seul coup, elle m’a manqué alors qu’elle me cassait les couilles, elle n’a pas arrêté de me casser les couilles toute ma vie. Je n’étais d’accord sur rien avec elle et d’un seul coup, je me suis rendu compte qu’il me manquait quelque chose. Elle m’a tout fait. C’était une garce. Mais maintenant, évidemment, j’aimerais qu’elle soit avec moi.