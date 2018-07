Michel Drucker : L’animateur tacle (encore) Laurent Delahousse

Ce n’est pas demain que Michel Drucker ira boire un café avec Laurent Delahousse. Les deux animateurs sur France 2 sont loin d’être amis comme a pu le révéler le célèbre présentateur de Vivement Dimanche. Il avait déclaré au Parisien ne pas porter son confrère dans son cœur. Selon lui, Laurent Delahousse « n’est pas un mec bien ».

Il a demandé ma place pendant près de dix ans. Chaque saison, il menaçait la direction de partir s’il n’avait pas le 19 heures alors que j’étais une locomotive pour son journal. Au départ, je ne le croyais pas. Jusqu’au jour où il l’a dit ouvertement. Ça m’a peiné. J’ai trouvé ça surréaliste. Il a été d’une inélégance incroyable. C’est même le ballon d’or de la discipline. Et en interne, je ne suis pas le seul à le penser.

Ses propos lui ont coûté le fait d’être recadré par France Télévisions… mais cela ne semble pas du tout avoir refroidi l’animateur de 75 ans.

Si les dires de Michel Drucker ont été qualifiés « d’inadmissibles » par la direction de France Télévisions, ce dernier n’a pas changé son discours. Dans une interview accordée à Télé Magazine, Michel Drucker a déclaré :

J’ai passé l’âge de me taire. Tout le monde sait que ce milieu c’est le bal des faux-culs. Après cinquante-cinq ans de métier, je pensais que je méritais plus de courtoisie et d’élégance. Mais je suis trop attaché au passé, à l’affect. C’est la réaction d’un blessé, d’un déçu…