Mélissa Theuriau : en vacances avec sa fille, elle poste un adorable cliché

Melissa Theuriau rencontre Jamel Debouzze alors qu’il est en plein tournage pour le film Astérix et Obélix : Mission Cléopatre. 11 ans plus tard, le couple file le parfait amour et ne manque pas une occasion d’afficher sa complicité. Tandis que Jamel Debouzze se vante : “C’est une mère formidable, elle gère tout ça de main de maître, je ne sais pas comment elle s’y prend. Elle travaille et s’occupe de tout, et moi, je rentre de tournée en superhéros”, la productrice de Au tableau surenchérit : “Jamel me soutient beaucoup. Nous avons une admiration mutuelle”.

« Définition du bonheur »

Parents de deux enfants, Léon 10 ans et Lila 7 ans, le couple semble plus que comblé et se montre reconnaissant. Ce 27 juillet, c‘est avec ses abonnés que Melissa Thauriau a décidé de partager son bonheur. En pleine campagne alors qu’elle faisait une balade en poney avec sa fille Lila, la journaliste a partagé un tendre cliché de sa fille. En commentaire, elle a précisé : « Définition du bonheur ». Une jolie déclaration d’une maman pour sa fille !

écrit par Sabrina Lefevre