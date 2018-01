Melania Trump plus seule que jamais pour son anniversaire de mariage

Le 22 janvier 2005, Melania Trump épousait Donald Trump. Treize ans plus tard, l’ancien mannequin est devenu First lady… mais elle semble avoir perdu son sourire. Si le couple Obama avait pris pour habitude de célébrer son anniversaire de mariage sur les réseaux sociaux, Donald et Melania Trump, eux se sont murés dans le silence le 22 janvier dernier. Peut être n’y a-t-il rien à fêter…

Cela fait plusieurs mois qu’il se murmure que le couple est au bord de la rupture. Après avoir traîné des pieds afin de rejoindre son mari la Maison Blanche, Melania Trump ferait aujourd’hui chambre à part avec le président des Etats-Unis. Pire encore, les récentes révélations d’une actrice de films pornographiques sur sa prétendue liaison avec Donald Trump, auraient jeté encore plus un froid dans son couple. Et pour cause : cette-dernière a affirmé dans les colonnes du Wall Street Jour­nal qu’elle avait eu une aventure avec le président américain en 2006, soit un an après son mariage.

En colère, Melania Trump aurait refusé de suivre son mari à Davos, à l’occasion du Forum écono­mique mondial. Si l’entourage de la First Lady a évoqué des « problèmes d’agenda et d’or­ga­ni­sa­tion logis­tique« , son absence serait liée à cette sombre histoire de tromperie.

Quand Melania Trump zappe son mari…

Discrète ces dernières semaines, Melania Trump s’est exprimée sur Twitter pour la dernière fois le 20 janvier dernier, date du premier anniversaire de l’arrivée de son mari au pouvoir. Pourtant, c’est avec une photo d’elle au bras d’un inconnu, qu’elle a souhaité célébrer cette date. Pas un mot en revanche sur son président de mari…

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0 — Melania Trump (@FLOTUS) January 20, 2018

