Melania Trump furieuse après les révélations de l’actrice X qui a été la maîtresse de son mari

Selon la star de films pornographiques, elle et Donald Trump se sont vus à plusieurs reprises entre 2006 et 2010. Leur première rencontre a même eu lieu tandis que Melania Trump venait d’accoucher. Selon les informations, Donald Trump aurait acheté son silence tandis qu’il venait de présenter sa candidature pour les présidentielles américaines.

Seulement, en apprenant les détails de cette tromperie dans les journaux, le New York Times révèle que Melania était « furieuse ». Tellement furieuse qu’elle a annulé, à la dernière minute, sa présence à Davos, aux côtés de son mari.

Plutôt que d’honorer ses visites officielles, Melania a tout simplement décidé de partir de la Maison-Blanche afin de se mettre au vert à Mar-a-Lago, en Floride.

Rappelle le New York Times.

Ces nouvelles révélations risquent de ne rien arranger…

Sur Twitter, la directrice de communication de la First Lady a démenti les informations qui circulent dans les médias à propos de sa cliente.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into “main stream media” reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS – not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news.

— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) January 26, 2018