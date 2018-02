Mathieu Gallet évoque les rumeurs sur son idylle avec Emmanuel Macron

Un épisode « désagréable »

Face à Léa Salamé, Mathieu Gallet a ainsi fait part de son profond agacement face à ces quolibets qu’il juge totalement infondés :

C’est le côté assez désa­gréable, pour ne pas dire épou­van­table des réseaux sociaux, où on vous jette en pâture des rumeurs sans fonde­ment aucun et qui touchent à votre inti­mité, au couple effec­ti­ve­ment d’Emma­nuel et Brigitte Macron pour ce qui le concerne, à ma vie privée pour ce qui me concerne. C’est très diffi­cile de combattre aujourd’hui une rumeur quand elle se répand sur les réseaux sociaux.