Martin Scorsese devant la justice à cause de son chien

On peut faire partie de façon régulière des personnalités américaines les plus influentes et se retrouver attaqué en justice pour une raison incroyable. C’est ce qu’est en train de vivre Martin Scorsese.

Le chien mort en 2016

Le réalisateur est sous le coup d’une plainte à cause de son chien décédé en 2016. L’animal aurait attaqué l’infirmière Natara Matias à la jambe droite en 2015. Celle-ci était alors en train de devant dans la maison de Martin Scorsese selon le New York Daily News.

L’attaque aurait eu de sérieuses conséquences. L’animal l’aurait ainsi fait tomber et elle n’aurait “pas pu travailler pendant deux ans” explique la plainte. En cause, des blessures au dos et au cou. L’avocat de la plaignante précise par ailleurs que Martin Scorsese et sa femme savaient que l’animal était agressif et qu’il avait déjà reçu des plaintes à ce sujet.

La plaintive décrit l’animal comme “fou, non dressé, vicieux et d’une nature féroce avec une propension à attaquer les autres chiens et les êtres humains”. Martin Scorsese est donc accusé de “négligence”. Le réalisateur et sa femme on expliqué ne pas être responsables de l’attaque et que l’infirmière est la seule en cause pour les blessures. Affaire à suivre.

Martin Scorsese’s dog accused of attacking nurse and leaving her unable to work https://t.co/XgYz6jbgrB pic.twitter.com/4al5XIzLMi — Noel Gibney (@Watersun555) June 2, 2018

écrit par David