Mark Zuckerberg, troisième personne la plus riche au monde

C’est officiel ! Mark Zuckerberg est désormais la troisième personne la plus riche au monde. Selon le site Bloomberg, l’américain de 34 ans a dépassé le magnat des affaires Warren Buffet pour la première fois.

Mark Zuckerberg just overtook Warren Buffet to become the world’s third richest person https://t.co/mGMVyAtd5i #tictocnews pic.twitter.com/u1NT3H6t4S — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 7, 2018

Depuis des années, l’homme d’affaires de 87 ans ne quittait pas cette troisième place. Ainsi, sa fortune estimée à 81,1 milliards de dollars est basée sur de nombreux placements en bourse et actions de grandes firmes du monde entier. Dépassé pour la première fois, Warren Buffet est descendu du podium pour atterrir à la quatrième place.

L’industrie technologique au top !

En effet, avant Mark Zuckerberg, sont classés deux géants de l’industrie de l’Internet. Le fondateur du site Amazon, Jeff Bezos et le fondateur de Microsoft, Bill Gates sont placés aux deux premières places. Si la fortune du fondateur de Facebook est estimé à 81,6 milliards de dollars, celle de Jeff Bezos est estimé à 142 milliards de dollars et celle de Bill Gates à 94,2 milliards de dollars. De quoi placer le secteur de la technologie et de l’Internet au top.

Retrouvé mêlé à une sombre affaire, cela n’a pas empêché les investisseurs de continuer à placer leur argent dans l’entreprise. En effet, Mark Zuckerberg était associé à une crise majeure pour cause de vente de données personnelles sur Facebook.

écrit par Doriane