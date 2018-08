Marion Cotillard revient sur sa scène mémorable dans “Batman : The Dark Knight Rises”

Souvenez-vous, c’était il y a quatre ans ! Diffusé ce jeudi 2 août sur TF1, Batman : The Dark Knight Rises, est l’occasion de voir ou revoir la scène devenue mythique de la mort de Marion Cotillard. Un décès jugé peu crédible et surtout surjoué. Si le personnage Miranda Tate connaît un destin tragique, les internautes n’ont pas manqué de le tourner en dérision. Ainsi, l’actrice a eu le droit à un florilège de mèmes et de moqueries.

Marion Cotillard : “J’ai trouvé la réaction un peu disproportionnée”

L’actrice française est revenue sur cette fameuse séquence lors d’une interview donnée à Allociné.

On est tous dans le même bateau. Et si parfois, ça déraille, tout le monde en pâtit. Mais voilà, après c’est sûr qu’il y a des ratés et quand on les voit à l’écran, on se dit “Bah pourquoi ? Pourquoi avoir gardé cela ?

Victime de nombreuses moqueries notamment du rappeur Orelsan, la comédienne agacée est montée au créneau.

J’ai trouvé la réaction un peu disproportionnée disons, parce que c’est dur de se voir résumée à cela. Quand je fais du mieux que je peux pour trouver l’authenticité dans chaque personnage et se voir résumée à une scène, ça n’a pas forcément été hyper agréable.

Malgré tout, cette scène restera culte et on s’en souviendra encore pendant des années !

écrit par Doriane