Marion Bartoli détruite par son ex : “Il m’a mise plus bas que terre”

En 2016, c’est une Marion Bartoli très amaigrie et fatiguée que l’on découvre notamment sur les réseaux sociaux. La championne de tennis a perdu 30 kilos et affiche une silhouette squelettique qui n’est pas sans inquiéter ses fans. A l’époque, elle explique avoir contracté un virus en Inde et doit se faire hospitaliser.

Une véritable descente aux enfers sur laquelle elle se confie aujourd’hui. Marion Bartoli est revenue sur sa vertigineuse perte de poids dans les colonnes du journal L’Equipe. Ainsi, elle a avoué avoir beaucoup maigri à cause d’une relation amoureuse toxique.

La championne de tennis se souvient :

Je me suis lais­sée détruire par quelqu’un (…) Quand j’ai arrêté ma carrière, j’étais la plus heureuse du monde. Puis j’ai rencon­tré mon ancien mec en mai 2014 et, tous les jours, il me disait que j’étais grosse. Tous les jours. Il voyait une fille mince dans la rue, il me disait : “Tu as vu comme elle est mince et belle…” Ça ne m’a pas aidée. Tous les jours, de façon insi­dieuse, il m’a mise plus bas que terre.