Marine Lorphelin et son fiancé agressés : Le père de son compagnon donne de ses nouvelles

Un admirateur de l’ancienne Miss France s’en est pris à son compagnon, et lui a donné plusieurs coups de couteau. Si l’agresseur a pris la fuite, il a été identifié par la police et interpellé ce jeudi 4 janvier.

Interrogé par le site Fenua TV, le père de Christophe est revenu sur cette terrible soirée :

Il a également donné des nouvelles de son fils :

Il a donc été opéré hier (mercredi), et d’après le méde­cin, il devrait retrou­ver l’usage et la mobi­lité de ses doigts ce qui est d’au­tant plus impor­tant qu’il est guita­riste et adore le Wake board. Je voudrais donc rassurer l’ensemble des gens, ses amis, et tous ceux qui m’ont demandé de ses nouvelles, leur dire qu’il s’en sort pas trop mal.