Marine Le Pen : retrouvailles et réconciliations avec son père Jean-Marie Le Pen !

La relation entre la présidente actuelle du FN Marine Le Pen et son père et fondateur du parti Jean-Marie Le Pen n’a pas toujours été au beau fixe. L’une optant pour une vision moderne du conservatisme de droite et l’autre restant profondément attaché au traditionalisme, ils semblent aujourd’hui enterrer la hache de guerre malgré leurs différents politiques …

Ce mardi 3 juillet, Marine Le Pen accordait une entrevue sur RTL, l’occasion pour la dirigeante du parti d’extrême droite de revenir sur sa relation tumultueuse avec son père.

En effet, le samedi 30 juin dernier, ils fêtaient en famille les 90 ans du patriarche. Marine Le Pen en a profité pour crever l’abcès et se réconcilier avec son père, en proie à des problèmes de santé.

“Je m’en réjouis beaucoup”

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces retrouvailles ont été fortes en émotions d’après celle qui se verrait bien éleveuse de chats. Jean-Marie Le Pen, connu pour son franc parlé, semble s’être apaisé et estime qu’il n’y a plus de problèmes avec sa fille.

Ses propos n’ont pas manqué de faire réagir cette dernière :

La fille que je suis s’en réjouit beaucoup.

Même si, comme elle le rappelle, sur le plan politique, ils ne sont toujours pas en phases :

Il y a un aspect politique et un aspect familial. L’aspect politique ne se réglera pas puisque nous sommes en désaccord, les divergences sont profondes et elles le resteront, mais je me réjouis que l’on arrive sur la voie de l’apaisement dans notre relation familial.

Du fait de son grand âge, l’heure est finalement à l‘union familiale comme le témoignait Marie-Caroline Le Pen dans une interview accordée au Parisien :

C’était un moment très calme, bienveillant, sympa. Je l’ai trouvé bien, plutôt en forme compte tenu de son âge. On est restées presque une heure avec lui, c’était tendre et beau à la fois. (…) C’est un poids en moins pour tout le monde. Car cette rupture, c’était très lourd à porter. J’avais même fini par me faire une raison.

Celle qui ne parlait plus à son père depuis une dizaine année avait finalement fait acte de présence à son anniversaire, pour le plaisir de tous et du chef de famille en particulier.

