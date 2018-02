Malaise : Melania Trump met (encore) un vent à son mari… Et c’est très drôle !

Et pour cause : une actrice de films pornographiques affirme avoir eu une liaison avec le président américain… un an après son mariage avec l’ancien mannequin. Autant dire que depuis ces révélations, la First Lady est en colère… et ne le cache pas.

Alors qu’on le disait déjà au bord de la rupture, le couple présidentiel semble être plus en froid que jamais. Preuve en est avec ces images immortalisées par les caméras de la chaîne NBC News.

Melania Trump a encore frappé !

En déplacement dans l’Ohio, Donald Trump a visiblement voulu tordre le cou aux rumeurs en s’affichant main dans la main avec son épouse… Mais cette-dernière ne l’a pas entendu de cette oreille. Melania Trump a une fois de plus repoussé les avances de son mari, qui ne savait plus où se mettre. Si Donald Trump tente tant bien que mal de sauver les apparences, le malaise est palpable.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN — NBC News (@NBCNews) February 5, 2018

Ce n’est pas la première fois que Melania Trump met un vent à son président de mari. Si Donald Trump est à la tête des Etats-Unis, c’est visiblement la First Lady qui commande au sein du couple. Autant dire qu’elle n’est pas prête de lui pardonner son aventure avec son actrice pornographique !

