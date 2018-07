Mais qu’est-il arrivé à Melania Trump après avoir serré la main de Poutine ?

Lundi dernier, Donald Trump et son homologue russe se sont retrouvés à Helsinki, en Finlande, pour un sommet très attendu. Vladimir Poutine en a alors profité pour offrir au président américain un ballon de football puisque les États-Unis organiseront la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique.

a alors confié Trump.

Mais alors que tous les yeux étaient tournés vers les deux hommes, c’est le regard de Melania Trump qui a fait réagir les internautes. Selon le site Sputnik News, un hashtag a même été lancé : #horreur.

a commenté l’un d’eux sur Twitter.

OMG I was looking for this all day – they finally just showed it on MSNBC Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ

Puis, il y a ceux qui ont vu dans le visage de Melania Trump le scénario d’un film à suspense :

LOOK at Melania’s face after shaking Putin’s hand AFTER he turned away from her. I’ve seen that look before at Trump’s inauguration when she was terrified of Trump. Now she’s SCARED of Putin because she knows he holds her & her family’s lives in his hands. pic.twitter.com/m1yPOaYNWu

— Roxanne Wright (@roxannelwright) July 18, 2018