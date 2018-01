Maëva Coucke : Découvrez l’étonnante phobie de Miss France 2018 !

Maëva Coucke, notre Miss France 2018, a révélé sa plus grosse phobie et elle est plutôt étonnante…

Elle a beau être la plus belle femme de France, Maeva Coucke reste une jeune femme comme les autres. Notre Miss France 2018 a donc des qualités, des défauts et aussi des phobies.

D’ailleurs, la jolie rousse a décidé de révéler ce qui lui faisait le plus peur dans la vie dans le journal Ici Paris. Si on s’attendait à entendre les serpents, les araignées ou le vide, il n’en est rien de tout cela…

Une phobie peu commune !

Maëva Coucke souffre donc de podophobie ! Ça ne vous dit peut-être rien mais il s’agit tout simplement de la peur des pieds. Et non, ce n’est pas une blague ! En plus de détester ses pieds, Miss France 2018 ne supporte pas de voir ceux des autres personnes :

Je n’aime pas mes pieds, ni ceux des autres d’ailleurs ! J’ai une sorte de phobie des pieds. Je porte souvent des chaussures fermées et en été, elles sont toujours vernies dans des teintes dorées, turquoises ou rouges car ça fait ressortir le bronzage.

Ça ne doit pas être facile au quotidien ! On souhaite donc bon courage à Maëva Coucke.

