M. Pokora dit au revoir à ses fans !

Ce 15 janvier, c’est sur Instagram que l’artiste a expliqué son choix de quitter les réseaux sociaux, sous une photo on ne peut plus clair.

Tout va bien rassurez-vous ! Mais comme vous le savez j’ai juste besoin d’un vrai break en me coupant de pas mal de choses afin, premièrement, de « redescendre » après tout ce que j’ai vécu d’extraordinaire ces 15 dernières années, de me retrouver, de profiter simplement de la vie entouré de mes proches… J’ai beaucoup mis de côté ma vie perso toutes ces années pour être 100% dédié à mon métier/passion et vous donner, à vous, le meilleur de moi… Je vais donc partir quelques temps me mettre « au vert » de l’autre côté de l’atlantique et de là-bas commencer à travailler sur la suite, dans ma bulle, tranquillement, à mon rythme…