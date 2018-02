Louis Sarkozy ses propos très controversés sur la drogue

Les sujets qu’il compte aborder ne passeront pas inaperçus puisqu’il traitera de sujets délicats tels que la légalisation de la drogue et la discrimination dans les écoles américaines.

Lors d’une interview accordée au site français Vine, il s’est exprimé sur les propos tenus sur le site conservateur américain Washington Examiner ainsi que sur sa relation avec son père.

Pas mal de parents auraient peut-être eu des cheveux gris en lisant les lignes écrites par le jeune homme vis-à-vis de son rapport à la drogue mais pas Nicolas Sarkozy. À la question, si son père ne s’est pas étranglé en lisant ses lignes, Louis Sarkozy a répondu que :

Pour être tout à fait honnête, j’ai une relation très personnelle avec mon père. Sa vie, c’est la politique, et je ne peux en rien l’embêter avec ça. Nos conversations politiques sont quasiment inexistantes, et c’est très bien comme ça. On parle beaucoup plus de foot et du PSG.

Quant à sa mère, Cécilia Attias :

Louis Sarkozy n’a pas eu une enfance comme les autres, tranquille, dans une petite banlieue en France. Le jeune homme a passé la plus grande partie de sa scolarité aux Etats-Unis, un pays qu’il affectionne tout particulièrement puisqu’il envisage de demander la citoyenneté américaine. Il s’explique :

De plus, j’entame les procédure pour devenir Américain. Je vais donc devoir payer mes impôts ici, et comme tout bon citoyen, j’aimerais savoir où mes impôts vont aller. J’ai désormais passé plus de temps aux Etats-Unis qu’en France. J’ai fait mon éducation dans une école militaire américaine, où je n’avais littéralement pas le droit de parler français. Donc la quasi-totalité de mon éducation intellectuelle, politique et philosophique a été faite aux Etats-Unis. Ce qui m’a surtout influencé, c’est la culture du libre-échange et du débat, qui est inculqué depuis le plus jeune âge aux Américains.