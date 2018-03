Le logiciel de retouche photo Photoshop a-t-il de nouveau fait des miracles ? Loana est apparue métamorphosée en couverture du magazine Elle, ce 2 mars.

En pleine promotion de son livre Si dure est la nuit, si tendre est la vie, l’ex-candidate de télé-réalité semble en paix avec elle-même. Auparavant accro à la drogue, elle s’est repris en main afin de mener une vie plus saine.

Seulement, cette perte de poids spectaculaire a de quoi faire jaser. Suite à la publication du numéro du magazine féminin, nombreux sont ceux à avoir pensé que Loana avait été retouchée sur la photo. Invitée sur RTL, la principale intéressée leur a finalement répondu.

Explique-t-elle d’abord avant de préciser :

On disait “heureu­se­ment qu’il y a Photo­shop”. Je ne sais pas si je dois bien le prendre ou pas. Non, elle n’a pas été du tout retou­chée et ça a été un long combat pour y arri­ver. C’est moi main­te­nant et j’es­père être sur le droit chemin.