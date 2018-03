Loana est grand-mère depuis des mois mais elle ne le sait pas…

Selon nos confrères du magazine Closer, Loana est devenue grand-mère d’une petite fille, née en juin 2017. Mais le hic est qu’elle ne le sait même pas… et devrait donc l’apprendre par la presse.

Car Mindy, sa fille unique, a donné naissance à son bébé à l’hôpital d’Antibes Juan-les-Pins le 22 juin 2017, à l’âge de 20 ans (comme elle), sans la tenir informée. Il faut dire que les relations entre la mère et la fille sont loin d’être au beau fixe.

La jeune femme a en effet été confiée à une famille d’accueil jusqu’à l’âge de 7 ans, avant d’être élevée par son père, à qui Loana avait caché son existence.

Depuis, elles ont bien tenté de se retrouver. En vain…

Il lui arrive de ne pas plus me répondre des années durant ! C’est frustrant. Elle va et vient, recréant encore et toujours cette sensation de manque, puis se plaint dans les médias. (…) Elle prétend être heureuse quand elle reçoit de mes nouvelles mais, en vérité, c’est elle qui rompt le contact.