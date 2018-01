Loana : Son ex Phil Storm dénonce les mensonges de la starlette qui rétorque !

Séparé depuis plusieurs mois de l’ancienne candidate de télé-réalité, il a décidé de s’attaquer à elle !

Fatigué de la voir se plaindre sur internet, Phil Storm a également reproché à Loana de ne pas avoir partagé un de ces événements sur les réseaux sociaux pour en faire la publicité. Cela était, d’après ses dires, l’ultime preuve qu’il ne pouvait plus lui faire confiance.

Marre de ces mensonges. De TES mensonges qui te permettent depuis si longtemps de te faire plaindre et valoriser.

Phil Storm dépeint alors un portrait des plus horribles de Loana.

Comme l’argent de la paparazade, tu m’as bien manipulé. En fait Loana, tu es une menteuse manipulatrice. Je suis déçu. J’ai honte pour toi.

Il est allé plus loin en avouant que leur couple était complétement monté de toutes pièces étant donné qu’il est homosexuel et en couple et que Loana était au courant.

Tu es choquée parce que j’ai dit que je n’ai pas couché avec toi ? Pour te faire mousser, tu te dis outrée et choquée. Mais dis à ton public la vérité. Tu sais que je suis gay depuis le début. Et que tout est inventé. Tu es même venue à la maison avec mon mari.

Dans les commentaires, Loana a rétorqué :

Tu as mon numéro perso et si réellement tu as quelque chose à me dire, fais le franchement… Parce que de mon côté, il n’y aucune malveillance, stratégie, ou mensonge… et il n’y en a jamais eu… C’est dommage que tu continues à exploiter les réseaux pour me faire du mal. Je pensais que c’était fini… Qu’on était passé à autre chose…

Mais elle ne s’est pas arrêtée-là.

Loana donne sa version des faits

Sur son compte Instagram, Loana s’est alors exprimée sur cette affaire peu glorieuse.

Oui, il m’a dit qu’il était gay et en couple depuis des années mais SEULEMENT après notre premier baiser lors de notre première rencontre au mois de mars !

Elle a ajouté :

Oui, j’ai rencontré son mari (que j’adore) juste après et à qui j’ai demandé si cette situation ne le dérangeait pas… et sa permission !!! Que si cela le gênait « notre couple médiatique » déjà formé (sur une idée farfelue, je l’avoue mais on ne faisait rien de mal) on arrêtait tout.

Elle se défend de l’avoir forcé à quoi que ce soit.

Je me suis laissée emporter par cette histoire d’amour hors norme avec un homme différent. […] Gay et couple, oui je le savais mais ça n’a pas changé mon avis, ni mes sentiments sur lui… Il était heureux et moi aussi… Je ne pense pas avoir tiré quelconque avantage de notre couple… Je ne pense pas l’avoir forcé à m’embrasser, m’accompagner dans les plus belles soirées et être à mes côtés.

