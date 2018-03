Line Renaud : A 89 ans, elle révèle ses dernières volontés pour ses funérailles

Line Renaud a été bouleversée par le décès de son ami Johnny qu’elle considérait comme un membre de sa famille. Il faut dire que c’est elle qui lui a mis le pied à l’étrier en lui faisant faire sa première télé. Agée de 89 ans, l’actrice, encore très en forme, est bien obligée de penser à la mort et à la cérémonie qu’elle souhaiterait avoir. Dans un livre intitulé A la vie, à la mort, Catherine Ceylac a eu le privilège de recueillir les confidences de l’actrice.

En effet, dans un extrait publié par le magazine Télé-Loisirs, Line Renaud livre son idée de sa cérémonie rêvée :

Moi, si je pouvais choi­sir, ce serait une cérémonie avec du jazz, à la Nouvelle-Orléans. Je ne l’ai indiqué à personne, mais c’est ce qui me plai­rait le plus. Je ne sais pas si c’est possible.