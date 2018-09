L’incroyable salaire de Kylian Mbappé révélé

Révélé à Monaco puis au PSG, Kylian Mbappé a marché sur la Coupe du Monde 2018 en Russie. Considéré comme un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle, il en a aussi le salaire.

Une future star du mercato ?

Camille Gottlieb ou encore Alicia Aylies. De nombreuses histoires romantiques ont été associées au nom de Kylian Mbappé ces derniers mois. Il faut dire que le natif de Bondy attire les caméras et l’attention des médias. Selon les informations disponibles actuellement, le footballeur du PSG serait encore célibataire.

Mais une chose est sûre, ce n’est pas l’argent qui doit lui poser des problèmes. Aucun risque qu’une jeune femme le considère comme “trop pauvre”. On craint même pour lui que sa célébrité puisse les faire fuir ! Mais selon les informations de Gossip, Kylian Mbappé toucherait désormais 17,5 millions d’euros par an. C’est un peu moins que son partenaire en Bleu Antoine Griezmann (20 millions) et beaucoup moins que Neymar son coéquipier du PSG (35 millions). Mais il faut aussi se souvenir que Kylian Mbappé n’a que 19 ans ! Nous, on signe tout de suite…

En tout cas, on comprend mieux pourquoi ses parents ont insisté pour qu’il reverse toute sa prime de la Coupe du Monde. On ne peut pas dire qu’il en ait besoin…

écrit par David