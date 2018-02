L’incroyable coup de foudre : Karine Le Marchand en couple avec un célèbre rappeur !

Un coup de foudre qui pourrait en surprendre plus d’un… Et pourtant, entre l’animatrice et le rappeur, qui se sont rencontrés début janvier, le courant serait immédiatement passé. Preuve en est, JoeyStarr partageait sur Instagram le 10 janvier dernier, un selfie sur lequel on pouvait le voir avec… Karine Le Marchand. Et visiblement, ils semblaient passer une bonne soirée.

Quelques jours plus tard, l’animatrice de M6 retrouvait le rappeur lors d’une séance de préparation en vue des prochains concerts de NTM, au mois de mars prochain. Si le doute planait quant à la nature de leur relation, il se serait vite évaporé. En effet, toujours selon les indiscrétions de Closer, les deux tourtereaux ne semblaient pas vouloir cacher leur attirance :

C’est là, devant tous ses musiciens réunis, que Joey s’est soudain approché de Karine pour l’embrasser à pleine bouche.

Karine Le Marchand « très amoureuse »

D’ailleurs, le magazine Closer dévoile des clichés où les deux prétendus tourtereaux s’affichent très proches… Visiblement sous le charme du rappeur, Karine Le Marchand aurait même confié à ses proches être « très amoureuse » de Joey. Est-ce le début d’une belle histoire d’amour ?

