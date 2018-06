Lily Allen abusée sexuellement ? Pourquoi elle ne peut pas dénoncer son agresseur

En pleine promotion de son nouvel album No Shame, Lily Allen n’a eu aucune honte à parler de son agression sexuelle mais l’a fait tardivement. C’est le 7 juin dernier, pour nos confrères d’iNews, qu’elle a bien voulu revenir sur cet instant douloureux de sa vie.

Sans dévoiler l’identité de son bourreau, la chanteuse a en effet affirmé qu’il était très puissant et respecté :

Des choses me sont arrivées. Il me serait difficile d’en parler parce qu’elles sont liées à des gens avec qui je travaille. Des gens qui ont le contrôle sur des choses qui m’affectent.

Cette dernière confirmait au journaliste qui l’interrogeait qu’il s’agissait bien d’une agression sexuelle. Lily Allen sait que si elle venait à dévoiler l’identité de son agresseur, sa carrière serait en danger.

Dans son entretien, Lily Allen a déclaré :

Mon label a une liste de priorités. Et la plupart d’entre elles ont un lien avec la personne qui m’a fait quelque chose. Je sais ce qui va arriver. Ils vont dire : « Laissons passer et débarrassons-nous de Lily parce que cette personne compte plus pour nous puisqu’elle nous fait gagner beaucoup d’argent. »