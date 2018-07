Les paris que devront honorer les Bleus s’ils gagnent la Coupe du Monde 2018

Les Bleus pourraient bien avoir quelques regrets en cas de victoire ce dimanche 15 juillet face à la Croatie. Et oui, sept d’entre eux ont parié. Autant vous dire que certains pourraient le regretter…

Les Bleus se retrouvent sans doute face à la journée la plus importante de leur vie. S’ils battent la Croatie, ils remporteront la Coupe du Monde 2018. Et certains auront de sacrés paris à honorer…

Des paris avant la compétition

TF1 nous a permis de découvrir de grands moments avec les Bleus durant cette Coupe du Monde. On peut notamment penser aux larmes de Benjamin Pavard sur le plateau de Téléfoot. Mais, ce n’est pas encore fini. A l’occasion du 14 juillet, la chaîne qui diffuse toutes les rencontres de l’équipe de France a ressorti les dossiers des Bleus. Et notamment, les paris réalisés par les joueurs. En clair, ce qu’ils devront faire en cas de victoire finale à la coupe du Monde 2018. Sept d’entre eux se sont prêtés au jeu et autant dire que certains pourraient regretter le pari.

Le premier dans la liste est plutôt raisonnable. Il s’agit de Thomas Lemar qui devra se faire une teinture. Cheveux toujours, Nabil Fékir et Olivier Giroud devront eux se raser le crâne. Hugo Lloris en bon capitaine des Bleus fera lui la tournée des bars. On imagine que ce sera meilleur qu’une libellule. Corentin Tolisso a promis de se faire tatouer le trophée de la Coupe du Monde. Adil Rami n’a pas peur de prendre des coups puisqu’il veut défier Teddy Riner. Enfin, Blaise Matuidi, veut faire Turin-Paris en VTT. 775 kilomètres qui devraient tirer sur les mollets.

écrit par David