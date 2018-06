Les frères Bogdanoff mis en examen pour escroquerie

Déférés devant un juge d’instruction mercredi 20 juin, les frères Bogdanoff ont été mis en examen jeudi 21 juin pour escroquerie. Ils contestent les faits.

1 million d’euros

Igor et Grichka Bogdanoff espéraient sans doute s’en tirer autrement. Placés en garde à vue mardi, leur situation s’est depuis compliquée. En effet, un juge d’instruction a décidé de les mettre en examen pour “escroquerie sur personne vulnérable” expliquent nos confrères du Parisien. Un troisième homme serait aussi concerné. Nommé Tanguy L., il a aussi été mis en examen et sous contrôle judiciaire. Les frères Bogdanoff vont devoir verser une caution de 50.000€.

Ils sont suspectés d’avoir abusé d’un homme du cinéma français, nommé Cyrille P. Âgé de 49 ans, l’individu était un habitué des soirées mondaines parisiennes. Les photos publiées sur Facebook permettent de le voir régulièrement avec les frères Bogdanoff. Il parle d’eux comme de ses “amis”, ses “frères”.

Mais, la situation serait plus obscure selon la justice. Igor et Grichka Bogdanoff lui auraient en effet soutiré près de 1 million d’euros. Du côté des frères, on continue de nier. C’est ce qu’explique Me Edouard de Lamaze, l’avocat des jumeaux :

Si la partie civile a pu être abusée par ailleurs, ce n’est en tout cas nullement de leur fait puisqu’ils entretiennent avec elle des relations saines, amicales et d’affaires, de longue date. Il n’ont bénéficié d’aucun enrichissement.

écrit par David