Le secret sexy de Sarah Hyland pour rester mince

Sarah Hyland est une actrice devenue célèbre grâce à son rôle dans la série Modern Family. Mais, sur les réseaux sociaux, elle offre une très grande proximité à ses fans comme le montre cette anecdote.

Sur Instagram, Sarah Hyland interagit avec presque 6 millions de fans. Liée à une série “familiale” sur Fox, elle ne peut pas trop en montrer et évite donc en général la carte du trop sexy. Ce sont surtout des instants de vie qu’elle offre à ses fans. Mais, parfois elle dérape un peu.

Dans une story, elle a donc demandé à ses fans si eux aussi ils préféraient faire du sport nu ou bien s’ils haïssaient leurs corps. Si la jeune actrice a été accusée pendant de longues années d’être anorexique, la réalité est toute autre. Elle souffre de dysplasie rénale. Le fait d’avoir reçu un rein de la part de son père en 2012 lui a sans doute sauvé la vie. Une opération dont elle garde la cicatrice avec fierté.

Les circonstances font que je ne contrôle pas mon corps et son aspect. Alors je m’efforce le plus possible de rester en bonne santé, comme tout le monde devrait le faire. Et je n’utilise pas Photoshop. Ce sont mes jambes et mes bras. Certains m’ont accusée de faire l’apologie de l’anorexie et je veux que les jeunes sachent que ce n’est PAS mon intention.