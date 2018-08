Laura Smet violemment attaquée par un fan de Johnny Hallyday : Benjamin Biolay prend sa défense

Il y a quelques temps, Laura Smet annonçait une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux ! Eh oui, le court-métrage réalisé par la jeune femme a été sélectionné pour être présenté au festival d’Angoulême le 22 août prochain. Une vraie belle victoire pour la fille de Johnny Hallyday qui a vécu une année 2018 très, très compliquée ! Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux donc pour Laura Smet. Cette dernière se consacre principalement à sa carrière, une belle manière de prendre du recul sur toutes les polémiques. Seulement voilà, certains internautes ne peuvent pas s’empêcher de provoquer la jeune femme sur les réseaux sociaux…

Benjamin Biolay prend la défense de Laura Smet

Eh oui, Laura Smet a provoqué la colère d’un internaute. La raison ? L’actrice a posté un message plutôt ambigu sur Instagram dans lequel elle laissait planer le doute sur un possible retour de la dépouille de Johnny au Panthéon. Une possible volonté qui n’a clairement pas plu au fan du rockeur : “Non pas le Panthéon… il a choisi Saint-Barth… même ça, t’as pas envie de le respecter”. La jeune femme a alors révélé qu’elle faisait ici référence à Simone Veil et non à son père. Face à ce violent tacle, Benjamin Biolay a tenu à prendre la défense de son amie :

“@leboss_johnny Déjà tu ne la tutoies pas et ensuite tu prends ta respiration et réalises que tu parles à la fille de ton idole. Donc, tu la respectes. Et tu oses t’appeler “leboss johnny”. Tu crois que ça lui plairait que tu parles comme ça à sa fille ? Aucun respect. C’est triste.”

Un soutien de taille face à une énième attaque d’un internaute…

