Laura Smet sur le point d’assigner en justice Laeticia Hallyday ?

La guerre fait rage au sein du clan Hallyday. Uni lors des funérailles de Johnny Hallyday, les proches du rockeur se déchirent aujourd’hui. En cause : l’héritage du chanteur. En effet, Laura Smet a fait savoir qu’elle souhaitait contester le testament de son père.

Et d’expliquer, par le biais de ses avocats :

Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l’effet de la loi californienne.

Alors que Laura Smet peut compter sur le soutien de son grand frère, David Hallyday, Laeticia Hallyday a quant à elle fait part de son « écoeu­re­ment de l’ir­rup­tion médiatique autour de la succes­sion de son époux ».

Laura Smet contre-attaque

Si la veuve de Johnny Hallyday refuse de « polémiquer par voie de presse sur les dires de Laura et David Hally­day », force est de constater que l’affaire fait grand bruit… et elle ne devrait pas s’arrêter là. Non, une longue bataille judiciaire pourrait bientôt opposer les membres du clan. Et pour cause : selon les informations de M6Info, l’avocat de Laura Smet devrait assigner prochainement en référé Laeticia Hallyday, devant le tribunal civil de Nanterre. En effet, celui-ci conteste le fait que Laura Smet soit déshéritée par « l’effet de la loi californienne ».

Toujours selon M6Info, « l’audience devant le tribunal civil de Nanterre devrait avoir lieu dans un peu moins d’un mois ». C’est le juge qui décidera si la juridiction française est compétente ou non pour traiter ce dossier. Un jugement qui pourra être contesté en appel.

