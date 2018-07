Laura Smet inconsolable : Son père lui manque “tellement” !

La grande fille de Johnny Hallyday, Laura Smet, tourmentée par les épisodes judiciaires l’opposant à Laeticia Hallyday a bien du mal à faire son deuil. Après les questions d’argent et questions d’honneur, aujourd’hui, elle est plus que jamais attristée par la disparition de son père…

Très active sur les réseaux sociaux Laura Smet semble très affectée par la mort de son père Johnny Hallyday, survenue il y a six mois. En partageant de nombreux clichés du rockeur à son apogée, la jolie blonde tente de lui rendre hommage par tous les moyens.

Ce vendredi 29 juin, on la retrouve sur Instagram publiant une énième photo de son défunt père. Un cliché en noir et blanc, nostalgique et datant, dans lequel l’emblématique rock star affichait un sourire resplendissant.

Entre deuil et hommage

En légende de son post Instagram, la trentenaire a écrit un message fort en émotion :

Tu me manques tellement.

Papa tu me manques tellement ❤️ A post shared by Laura Smet (@laura_smet_) on Apr 30, 2018 at 1:17am PDT

Le 30 avril dernier, la fille de Nathalie Baye postait déjà la même photo. Des publications qui illustrent à quel point la jeune femme est affectée par la mort de son père.

Les internautes ont majoritairement soutenu la jeune femme dans sa démarche avec un flot de commentaires de soutien.

Il nous manque tellement aussi à nous ses fans. Courage Laura. Il veille sur nous tous. Courage Laura 💖 Tous avec toi et ton frère..

Après un hommage bouleversant pour l’anniversaire du chanteur le 15 juin, on peut dire que Laura Smet n’est pas prête d’oublier son cher papa…

écrit par Sarah C