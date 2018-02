Laura Smet et David Hallyday déshérités : Le premier testament de Johnny Hallyday était bien différent…

Les tensions sont palpables au sein du clan Hallyday depuis que Laura Smet a fait part de sa décision de contester le testament de son père, Johnny Hallyday. En effet, les avocats de la comédienne ont fait savoir, via communiqué :

Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l’effet de la loi californienne.

Déshérités, Laura Smet et David Hallyday se retrouvent sans le moindre souvenir de leur père. Une situation particulièrement compliquée pour les deux aînés du rockeur. Pourtant, si l’on en croit les révélations du Parisien, le chanteur avait préparé un premier testament il y a une dizaine d’années, bien différent de celui-ci.

En effet, un proche du défunt artiste confie :

Johnny et Laeticia avaient signé une donation au dernier vivant. Ce qui voulait dire qu’à sa mort, sa femme recevait un tiers de son patrimoine personnel et artistique. Et les deux autres tiers étaient répartis entre les autres enfants : David, Laura, Jade et Joy.