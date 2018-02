Laura Smet et David Hallyday déshérités : Pourquoi Johnny Hallyday a-t-il exclu ses aînés de son testament ?

Ainsi, ses avocats ont expliqué, via un communiqué adressé à l’AFP :

Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday, aux termes duquel l’ensemble de son patrimoine et l’ensemble de ses droits d’artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l’effet de la loi californienne.

En effet, contrairement au droit français, la loi californienne permet de déshériter ses enfants et ne léguer sa fortune qu’à une seule personne. Ainsi, Johnny Hallyday aurait décidé de léguer l’intégralité de son patrimoine à sa veuve, Laeticia Hallyday, et à leurs deux filles, Jade et Joy. Une décision qui fait couler beaucoup d’encre.

Johnny Hallyday a voulu protéger son épouse

Une question est sur toutes les lèvres : Pourquoi Johnny Hallyday a-t-il déshérité Laura Smet et David Hallyday ? Candice Mahout, la chef du service culture de BFM TV, pense avoir la réponse à cette question. Selon elle, le rockeur a souhaité avant tout protéger Laeticia.

Et d’expliquer :

Sans Johnny, elle n’a plus de revenus.

Ainsi, le rockeur aurait décidé de mettre son épouse à l’abri du besoin, tout comme leurs deux filles, Jade et Joy, qui sont encore jeunes.

Candice Mahout conclut :

David Hallyday est grand et a fait sa vie. Laura est une jeune femme. Ça ne justifie rien mais on imagine que c’était l’idée qu’avait Johnny Hallyday.

Un point de vue que ne partagent visiblement pas ses aînés.

