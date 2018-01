Lara Flynn Boyle : L’actrice est de plus en plus méconnaissable !

Plus le temps passe, plus Lara Flynn Boyle est méconnaissable. L’interprète de Donna dans la série Twin Peaks a développé une dangereuse addiction à la chirurgie esthétique.

Si elle a toujours été plus ou moins discrète au cinéma et à la télévision, Lara Flynn Boyle avait su décrocher un rôle dans Men In Black 2 en 2002 et campa pendant six ans le rôle d’Helen Gamble dans la série The Practice.

Mais depuis quelques années, l’actrice est aux abonnés absents. La cause semble assez évidente puisque cette-dernière ne ressemble plus du tout à la belle brune qu’elle était autrefois. Elle s’impose ainsi comme une nouvelle victime des diktats de la beauté. Lèvres gonflées, visage bouffi et petite bedaine, à 47 ans, Lara Flynn Boyle n’a plus rien à voir avec celle qu’elle était quelques années auparavant.

Lara Flynn Boyle : Les nouvelles photos inquiétantes de l’actrice

Le 3 janvier 2018, Lara Flynn Boyle a été photographiée à la sortie d’un magasin d’alcool à Los Angeles. Une fois de plus, l’ex-petite amie de Jack Nicholson est apparue changée. De nature fine, elle a arboré un petit ventre, ce qui lui avait déjà valu des rumeurs de grossesse. Cependant, nombreux sont ceux qui se demandent si l’alcool n’a pas un lien avec cette nouvelle silhouette.

En 2017, la série Twin Peaks qui avait vu le jour en 1990 pour se terminer un an plus tard a fait son grand retour pour une troisième saison… mais sans Lara Flynn Boyle.

