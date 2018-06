L’ancien directeur de campagne de Donald Trump se moque d’un enfant trisomique à la télévision

Quelle est la limite des dirigeants américains ? Chaque jour, on semble s’interroger un peu plus. Corey Lewandoski, ancien directeur de campagne de Donald Trump, vient de les repousser un peu plus loin.

La scène se déroule sur Fox News, la chaîne favorite du président américain. On y voit Corey Lewandowski discuter avec Zac Petkanas, ancien conseiller au comité national démocrate. Le sujet ? Les 2.300 enfants migrants séparés de leurs parents entrés illégalement aux Etats-Unis. Une situation particulièrement polémique dans le pays.

Zac Petkanas évoque une petite fille atteinte de trisomie 21 ans, “prise à sa mère et mise dans une cage”. La réaction de son interlocuteur est inattendue : “snif, snif”. Un bruit destiné à simuler les pleurs. Le démocrate réagit alors.

Mais Corey Lewandoski assume complètement.

.@Zac_Petkanas says on Fox News a 10-year-old girl with Down Syndrome was separated from her mother at the border.

Corey Lewandowski responds: “Womp womp.” pic.twitter.com/cZMXWmwbjw

— Jon Passantino (@passantino) June 19, 2018