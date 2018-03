Laëtitia Milot adresse une bouleversante déclaration d’amour à Badri, le père de son enfant

Badri, son ami, est alors son confident. Elle lui livre sa peine. Et cet homme a plein de points communs avec son défunt petit-ami. C’est donc tout naturellement que l’actrice de Plus belle la vie finit par se rapprocher de lui. C’est dans les colonnes de Paris Match, que l’actrice a tenu à remercier son compagnon.

Badri a été très présent pendant cette période diffi­cile (la mort Yannis, NDLR). Mais jamais dans un rapport de séduc­tion. Je lui parlais, je lui racon­tais tout. Il m’écou­tait, patient et tendre. Badri m’a rele­vée, répa­rée pas après pas, avec douceur et patience. Il m’a sauvé la vie.

Laëtitia Milot et Badri attendent une petite fille !

Les deux amis devenus amants vont également devenir parents dans les mois à venir. En effet, Laëtitia Milot, atteinte d’endométriose, est finalement tombée enceinte de son premier enfant à 37 ans. D’ailleurs, elle a enfin dévoilé son adorable baby-bump. Mais ce n’est pas tout…

Le couple vient d’annoncer le sexe du bébé et c’est une petite fille ! Ne reste plus qu’à choisir la couleur de la chambre et se mettre d’accord sur le prénom.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net