Laeticia Hallyday veut être “une maman digne”

Discrète depuis la mort de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday souhaite aujourd’hui se concentrer uniquement sur ses deux filles, les petites Jade et Joy.

C’est à Saint-Barth, où Johnny Hallyday a été enterré le 11 décembre dernier, que Laeticia Hallyday fait actuellement son deuil. Loin des regards indiscrets, la veuve du chanteur vivrait recluse dans sa villa et ne s’accorderait que de rares sorties. Entourée de ses proches, Laeticia Hallyday tente de panser ses blessures. Mais malgré son chagrin, elle n’oublie pas ses deux priorités dans la vie : ses filles Jade et Joy.

Ainsi, nos confrères du magazine Gala rapportent :

Laeti­cia s’est promis de les proté­ger, de les aider à deve­nir des femmes le plus serei­ne­ment possible. C’est sa mission pour les années à venir. Alors elle leur parle de tout, d’une voix douce. Elle les accom­pagne dans leur deuil, les épau­lant, les entou­rant d’amour et de tendresse.

Toujours selon l’hebdomadaire, la veuve de Johnny Hallyday aurait confié à son entourage :

Je veux être une maman digne.

Une nouvelle vie à Los Angeles

Soucieuse du bien-être de ses filles, elle a décidé de les retirer de l’école, et ce quelques jours seulement après leur rentrée. Et pour cause, selon les informations du magazine Closer :

Jade et Joy étaient devenues des objets de curiosité pour les autres élèves de l’école qui les regardaient avec beaucoup d’insistance.

Maman avant tout, Laeticia Hallyday a décidé de regagner Los Angeles où elle pourra offrir à ses deux filles une vie normale.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net