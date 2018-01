Laeticia Hallyday : le soutien de ses amis pour les vacances de février

La veuve du rockeur n’a jamais été livrée à elle-même depuis le décès de son mari. Les amis de longue date ont veillé à bien prendre soin d’elle. Maxime Nucci, par exemple, est rentré à L.A pour terminer la production de l’album posthume de l’idole des jeunes. Petit à petit, le soleil de la ville américaine a redonné quelques couleurs à Laeticia qui se doit de garder la tête haute pour ses deux filles Jade et Joy.

Laeticia face aux vacances

En effet, les vacances de février vont vite arriver, et avec elles, peut-être un retour de tristesse. Mais Laeticia ne sera pas seule face à la vie. Nos confrères de Télé Star ont révélé la liste des amis de la famille qui viendront passer du temps avec la mère et ses deux filles. La petite famille aura le loisir de se changer les idées avec la venue d’Hélène Darroze et ses deux filles. Mais elles ne seront pas les seules à profiter des palmiers de la capitale mondiale du cinéma. L’homme d’affaire Jean-Claude Darmon sera aussi de la partie, ainsi que Yarol Poupaud et sa femme Caroline de Maigret.

Les vacances à venir s’annoncent donc encore pleine d’amour. Et c’est justement de ça dont Laeticia, Jade et Joy ont besoin en ce moment.

